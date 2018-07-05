Дибала может уйти в "Ливерпуль", если Криштиану Роналду перейдет в "Ювентус"

"Ливерпуль" может приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует Tuttomercatoweb. Такую возможность английский клуб рассматривает в связи с возможным переходом в туринский клуб нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

По информации СМИ, официально о переходе португальского форварда может быть объявлено уже в субботу. Если это произойдет, то у Дибалы появится серьезный конкурент и он может потерять место в основе.

Ранее стало известно, что Дибала аж поседел, когда узнал, что в команду может перейти пятикратный обладатель "Золотого мяча".