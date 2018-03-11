Дебютный гол Андре Силвы в серии A на последних секундах матча принес победу "Милану" над "Дженоа"

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде переиграл "Дженоа" со счетом 1:0. На 90+4-й минуте встречи миланцам победу принес нападающий Андре Силва.
Отметим, что этот гол стал для португальца первым в серии A.
"Милан" поднялся на шестое место турнирной таблицы национального первенства, набрав 47 очков. "Дженоа", в активе которого 30 очков, остался на 13-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия A
28-й тур
"Дженоа" - "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Андре Силва, 90+4 (0:1).
"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Бираски, Ригони (Омеонга, 74), Лазович, Бертолаччи, Хильемарк, Лаксальт, Пандев (Бесса, 81), Галабинов (Лападула, 75).
"Милан": Дж.Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Билья, Бонавентура (Калабрия, 80), Хакан Чалханоглу (Андре Силва, 68), Кессье, Калинич (Кутроне, 60), Борини, Сусо.
Предупреждение: Бертолаччи, 79.
Судья: Фаббри.
11 марта. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.
Roma_Totti
Молодец Андре, надеюсь теперь прорвет его.
22:08 11 марта