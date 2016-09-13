Давид Трезеге: "С уходом Тотти футбол потеряет одного из последних символов"

Бывший форвард "Ювентуса" Давид Трезеге выразил восхищение нападающим "Ромы" Франческо Тотти. 39-летний итальянец всю свою карьеру выступает за римский клуб, воспитанником которого является.
– Могу только хвалить Тотти за то, что он дал "Роме", – цитирует Tiki Taka Трезеге. – Тренер римлян Лучано Спаллетти сказал, что Франческо усердно тренируется и продолжает делать все для команды и ее поклонников. Он является примером для молодежи и пользуется уважением у всех. В тот день, когда Тотти завершит карьеру, серия А, безусловно, потеряет один из последних символов футбола.
Ботаникум
Да уж, печально и... неизбежно! Лично для меня "Рома" БЕЗ ТОТТИ станет просто ДРУГОЙ командой. Никак не ожидал ещё 10 лет назад, что Франческо достигнет ТАКОГО статуса в "Роме" и итальянском футболе. И в этом проявляется его человеческая сущность, Уверен, что такой футбольный персонаж будет полезен "Роме" и после окончания карьеры игрока, подобно Недведу в "Ювентусе". Хотя тот же культовый "барсук" Карлес Пуйоль не стал задерживаться в офисе "Барселоны".......
15:29