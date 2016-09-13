Давид Трезеге: "С уходом Тотти футбол потеряет одного из последних символов"

Бывший форвард "Ювентуса" Давид Трезеге выразил восхищение нападающим "Ромы" Франческо Тотти. 39-летний итальянец всю свою карьеру выступает за римский клуб, воспитанником которого является.

– Могу только хвалить Тотти за то, что он дал "Роме", – цитирует Tiki Taka Трезеге. – Тренер римлян Лучано Спаллетти сказал, что Франческо усердно тренируется и продолжает делать все для команды и ее поклонников. Он является примером для молодежи и пользуется уважением у всех. В тот день, когда Тотти завершит карьеру, серия А, безусловно, потеряет один из последних символов футбола.