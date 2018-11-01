Дарио Срна: "Решение "Шахтера" не продлевать контракт для меня было словно удар в лицо"

Защитник "Кальяри" Дарио Срна рассказал об уходе из "Шахтера". Донецкий клуб решил не продлевать с ним контракт.

- Я все потерял в один момент, - цитирует хорвата La Gazzetta dello Sport. - Проваленный тест на допинг, дисквалификация. Весь мир будто рухнул меня. Президент "Шахтера" Ринат Ахметов сказал, что они не будут продлевать со мной контракт. Для меня это был словно удар в лицо. Я понимаю его, он делает свою работу. "Шахтер" - моя любовь, но я понимаю, что молодое поколение должно расти. В Донецке я купил хороший дом. Президент открыл международную школу, туда ходили наши дети. И вот в один момент все это исчезло. Я был разбит. Дисквалификация - худшее время в моей карьере. Но все, что вас не убивает, делает вас сильнее.

36-летний защитник выступает за "Кальяри" с нынешнего сезона. Он провел восемь матчей в серии А.

Все о чемпионате Италии – здесь.