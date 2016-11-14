Чиро Иммобиле: "Игуаину в большом футболе осталось несколько лет, я понимаю, почему он перешел в "Ювентус"

Нападающий "Торино" и сборной Италии Чиро Иммобиле отметил, что понимает решение форварда Гонсало Игуаина, который летом перешел из "Наполи" в "Ювентус" за 90 миллионов евро. Трансфер аргентинца неаполитанские болельщики встретили негодованием и акциями протеста, призвав стереть Игуаина из клубной истории.

– У Игуаина осталось несколько лет карьеры, – цитирует Kicker Иммобиле. – Я прекрасно понимаю разочарование болельщиков "Наполи" в связи с его переходом в "Ювентус", но я так же прекрасно понимаю и Гонсало. Что же касается меня, то в "Ювентусе" я был всего год, но играл рядом с Буффоном и Дель Пьеро. Это сумасшедший опыт! А Алессандро и вовсе был моим кумиром, я наблюдал за ним на тренировках с открытым ртом.