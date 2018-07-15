"Челси" и "Ювентус" обсудят трансфер Ругани на следующей неделе

"Ювентус" обсудит с "Челси" переход защитника Даниэле Ругани, сообщают итальянские СМИ.

По данным сайта итальянского журналиста Альфредо Педуллы, переговоры пройдут на следующей неделе. Игрока в своей команде хочет видеть новый тренер "Наполи" Маурицио Сарри. Также "Челси" может пополнить другой игрок "Юве" форвард Гонсало Игуаин.

23-летний итальянец в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Ювентус" и забил два мяча при двух голевых передачах.