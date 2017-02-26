Букмекеры не видят фаворита в матче "Интер" - "Рома"

В чемпионате Италии сегодня матчем "Интер" - "Рома" продолжится 26-й тур серии А. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Интер" – "Рома"

Коэффициенты Winline: П1 2,57 - Н 3,43 - П2 2,71

прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Центральный матч тура обещает лютую битву! "Интер", проваливший старт сезона, преобразился со Стефано Пиоли и всерьез намерен вклиниться в "лигочемпионскую" тройку. Ну а "Рома", понятное дело, живет надеждой догнать "Юве" и терять очки при таких намерениях тоже никак нельзя. У миланцев одна кадровая проблема – дисквалифицирован Миранда, но против, возможно, лучшей атакующей линии серии А это может стать серьезным минусом. Джеко, на секундочку, забил шесть мячей в пяти последних матчах! Зато у "Интера" возвращается свой лидер атак – Икарди отбыл наказание, которое получил за эмоциональное недовольство работой судьи Риццоли в матче с "Ювентусом".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Рома".