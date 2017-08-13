Букмекеры не верят в "Лацио" в матче с "Ювентусом"

Сегодня состоится матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Лацио". Встреча в Риме начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ювентус" - "Лацио"

Прогноз Winline – П1 1.82 – Н 3.40 – П2 4.23

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Лацио".

Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Лацио" – в воскресенье, 13 августа, на канале "Матч футбол 2".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ювентус": Буффон - Лихтштайнер, Барцальи, Кьеллини, Алекс Сандру - Пьянич, Маркизио - Дуглас Коста, Дибала, Манджукич, Игуаин.

"Лацио": Стракоша - Уоллас, де Фрай, Раду - Баста, Пароло, Лукас Лейва, Лулич - Милинкович-Савич, Луис Альберто - Иммобиле.

ПОТЕРИ: Россети, Пьяца (оба - травма) - Фелипе Андерсон.