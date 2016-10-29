Буффон вернулся в ворота "Ювентуса" на матч с "Наполи"

Стали известны составы "Ювентуса" и "Наполи" на матч 11-го тура чемпионата Италии. Капитан туринцев Джанлуиджи Буффон займет место в воротах команды. Он пропустил игру предыдущего тура против "Сампдории" (4:1), поскольку ему был предоставлен дополнительный отдых.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Ювентус": Буффон - Кьеллини, Бонуччи, Барцальи - Хедира - Лихтштайнер, Пьянич, Эрнанес, Сандру - Игуаин, Манджукич.

Запасные - Аудеро, Нету, Ругани, Эвра, Бенатиа, Дани Алвес, Маркизио, Лемина, Стураро, Асамоа, Куадрадо, Кин.

"Наполи": Рейна - Хюсай, Кулибали, Кирикеш, Гулям - Диавара, Аллан, Хамшик - Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные - Рафаэл, Сепе, Стринич, Тонелли, Максимович, Маджо, Рог, Эль-Каддури, Зелиньски.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Ювентус" - "Наполи"