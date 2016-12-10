Бонавентура и Бакка не помогут "Милану" в матче против "Ромы"

Игроки "Милана" Джакомо Бонавентура и Карлос Бакка по-прежнему не приступили к тренировкам в общей группе, сообщат Sky Sports Italia. Полузащитник и нападающий не смогут помочь команде в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии против "Ромы".

По информации издания, оба футболиста надеялись принять участие в игре против принципиального соперника, однако отсутствовали на тренировочном занятии, появившись только в спортивном зале.

Матч между "Ромой" и "Миланом" состоится в понедельник, 12 декабря. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. На данный момент соперники делят вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе по 32 очка.