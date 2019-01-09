Болельщики "Лацио" устроили беспорядки во время празднования 119-летия клуба

Беспорядками завершилось празднование 119-летия "Лацио", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует ANSA, во время торжеств в Риме группа из примерно 2500 болельщиков нарушала общественный порядок. Так, они напали на полицейских, бросали в них бутылки и другие предметы. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Семь работников полиции получили повреждения.

Полиция задержала трех человек по итогам беспорядков. Напомним, после беспорядков до матча "Наполи" - "Интер" в Италии обсуждалась возможность переноса матчей серии А и закрытия стадионов.

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