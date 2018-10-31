Блез Матюиди: "Роналду работает как сумасшедший"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заявил, что его одноклубник нападающий Криштиану Роналду является примером для всех команды.

- После матча с "Манчестер Юнайтед" все мы смертельно устали, кроме Криштиану, - приводит слова Матюиди RMC Sport. - С тех пор, как он попал в "Ювентус", Роналду работает как сумасшедший. В свои 33 года он является примером для нас, дает дополнительный стимул для развития. Он может делать то, чего не могут делать другие. Все чувствуют себя намного сильнее рядом с ним. В этом смысле он является лидером.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за "бьянконери", забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

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