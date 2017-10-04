Блез Матюиди: "Планирую выступать за сборную Франции еще много лет"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди рассказал о своем переходе из "ПСЖ" в итальянский клуб. Также хавбек отметил, что планирует еще много лет выступать за сборную Франции.

- Я перешел в большой клуб с историей и амбициями, - приводит Football Italia слова Матюиди. - "Ювентус" хочет выиграть все титулы, где выступает. Я в отличном клубе. Играл в Париже, сейчас в Турине. Не надо воспринимать это легкомысленно. У меня есть необходимые качества, чтобы играть за такие команды. Я сыграл много матчей за сборную, но планирую продолжить выступление. Надеюсь, буду полезен национальной команде еще много лет.