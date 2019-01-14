Без Манджукича и Бенатиа: "Ювентус" назвал состав на Суперкубок Италии

"Ювентус" опубликовал заявку на матч за Суперкубок Италии против "Милана". В нее не попали форвард Марио Манджукич и защитник Мехди Бенатиа.

Ранее сообщалось, что Манджукич может пропустить около месяца из-за травмы. Бенатиа должен был выйти в стартовом составе на матч Кубка Италии с "Болоньей" (2:0), но получил травму на разминке.

При этом вернулся в состав команды защитник Жоау Канселу, который из-за травмы пропустил около месяца.

Матч за Суперкубок Италии "Ювентус" - "Милан" состоится 16 января в Джедде (Саудовская Аравия). Начало в 20.30 по московскому времени.