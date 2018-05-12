"Беневенто" вырывал победу в матче с "Дженоа"

"Беневенто" обыграл "Дженоа" (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на 87-й минуте забил Шейк Диабате. Хозяева с 21 очком занимают последнее место. Команда уже потеряла шансы остаться в серии А. У генуэзцев 41 очко и 11-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Беневенто" - "Дженоа" - 1:0 (0:0)

Гол: Диабате, 87 .

"Беневенто": Пуджони, Санья, Тошка, Джимсити, Летиция, Виола, Сандру, Катальди (Гьямфи, 67), Диабате (Саного, 90), Париджини (Кода, 46), Бриньола.

"Дженоа": Ламанна, Рози (Сполли, 29. Сальседо Мора, 68), Иццо, Бираски, Эль-Ямик, Кофи, Бертолаччи, Хильемарк, Омеонга, Медейруш (Росси, 57), Лападула.

Предупреждения: Катальди, 39. Бертолаччи, 44.

Судья: Киффи

12 мая. Беневенто. Стадион Stadio Ciro Vigorito.