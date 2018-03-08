Бадель произнес надгробную речь на похоронах Астори

Полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель произнес надгробную речь на похоронах защитника Давиде Астори. Капитан умер во сне 4 марта перед гостевым матчем в Удине в возрасте 31 года.

– Ты и брат, и сын, которого хотел бы иметь каждый. У твоих родителей никогда не было проблем с тобой. Ты не такой как все, – приводит слова Баделя Football Italia. – Ты настоящий футбол, футбол в чистом виде для детей. Мыслями мы с твоими папой и мамой, братьями, Франческой и принцессой Викки (супругой и дочерью). Ты был человеком с большой буквы, и мы ей об этом расскажем. Ты свет для всех нас.