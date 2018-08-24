Аурелио Де Лаурентис: "Сарри дали все, но он ничего не выиграл"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой в адрес бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри, который этим летом возглавил "Челси". По его словам, у итальянского специалиста было все, чтоб завоевать трофеи, но он так ничего и не выиграл.

– В прошлом сезоне нас радовала игра команды, даже осталась горечь от того, что не удалось завоевать трофеи, – приводит Ilnapolista.it слова Де Лаурентиса. – Что касается Сарри – у него было все, мы дали ему все. Но за три года он так ничего и не выиграл.

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год. В минувшем сезоне неаполитанцы заняли второе место в чемпионате Италии.