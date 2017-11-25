"Аталанта" выкупит у "Бенфики" Кристанте

Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси сообщил, что клуб выкупит у "Бенфики" полузащитника Бриана Кристанте. В данный момент хавбек выступает за итальянский клуб на правах аренды.

- Кристанте значительно вырос с тех пор, как присоединился к нам, - цитирует Football Italia Перкасси. - Он стал современным полузащитником, обладающим техникой, силой и нацеленностью на ворота. Мы хотим его выкупить, сумма сделки близка к 5 миллионам евро. Он слишком важен для нас. Хотел бы видеть его в основе итальянской сборной вместе с нашим бывшим полузащитником Роберто Гальярдини.