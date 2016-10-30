"Аталанта" разгромила "Дженоа", продлив победную серию

В матче 11-го тура серии А "Аталанта" на своем поле нанесла крупное поражение "Дженоа" – 3:0. Дублем отметился Ясмин Куртич. Для его команды эта победа стала пятой в последних шести встречах. "Аталанта" временно поднялась на пятое место в турнирной таблице. "Дженоа" идет девятой.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Аталанта" – "Дженоа" – 3:0 (2:0)

Голы: Куртич, 36 (1:0). Куртич, 45+2 (2:0). Гомес, 84 (3:0).

"Аталанта": Бериша, Драме (Спинаццола, 12), Конко (Зуканович, 36), Мазиелло, Кальдара, Конти, Гомес, Куртич (Д`Алессандро, 64), Гальярдини, Фройлер, Петанья.

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Джентилетти (Пандев, 80), Муньос, Ригони, Мигел Велозу (Нинкович, 62), Ринкон, Лазович, Лаксальт, Нтчам (Симеоне, 45), Паволетти.

Предупреждения: Муньос, 1. Конти, 6. Лаксальт, 45.

Судья: Фаббри.

30 октября. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.