"Аталанта" обыграла "Наполи" и вышла в полуфинал Кубка Италии

"Аталанта" обыграла "Наполи" со счетом 2:1 в матче 1/4 финала Кубка Италии. В полуфинале турнира команда встретится либо с "Ювентусом" или "Торино".

В составе победителей голами отметились Тимоти Кастань и Алехандро Гомес, у "Наполи" отличился Дрис Мертенс.

Кубок Италии

1/4 финала

"Наполи" – "Аталанта" – 1:2 (0:0)

Голы: Кастань, 50 (0:1). Гомес, 81 (0:2). Мертенс, 84 (1:2).

"Наполи": Сепе, Кирикеш, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Мертенс, 56), Зелиньски, Рог, Диавара, Кальехон (Инсинье, 56), Унас (Аллан, 72).

"Аталанта": Бериша, Паломино, Толой, Кальдара, Гозенс, Кастань, Кристанте (Иличич, 75), де Рон, Фройлер, Гомес (Хаас, 90), Корнелиус (Петанья, 82).

Предупреждения: Фройлер, 19. Кулибали, 21. Рог, 27. Кальдара, 41. Толой, 44.

Судья: Джакомелли.

2 января. Неаполь. Стадион San Paolo.