"Аталанта" - "Кальяри": прямая видеотрансляция матча – в 21.30

В матче третьего тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 сентября, встречаются "Аталанта" и "Кальяри". Эта игра серии А состоится на арене Atleti Azzurri D'Italia, начало – в 21.30 по Москве.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.