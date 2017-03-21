13:56 | ФУТБОЛ — Италия

Арбитр матча "Ювентус" - "Милан" получил угрозы после игры

0
0
0
0

Главный арбитр матча 28-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Ювентусом" Давиде Масса получил угрозы после игры. Как утверждает La Stampa, итальянский рефери получил анонимный телефонный звонок и письмо с угрозами. В послании содержались очень точные сведения о личной и служебной жизни судьи, поэтому полиция очень серьезно отнеслась к нему. Письмо отправлено на экспертизу.

Напомним, Масса на последних минутах удалил полузащитника "Милана" Хосе Соссу и назначил пенальти в ворота красно-черных, который реализовал Пауло Дибала.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...