Арбитр матча "Ювентус" - "Милан" получил угрозы после игры

Главный арбитр матча 28-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Ювентусом" Давиде Масса получил угрозы после игры. Как утверждает La Stampa, итальянский рефери получил анонимный телефонный звонок и письмо с угрозами. В послании содержались очень точные сведения о личной и служебной жизни судьи, поэтому полиция очень серьезно отнеслась к нему. Письмо отправлено на экспертизу.

Напомним, Масса на последних минутах удалил полузащитника "Милана" Хосе Соссу и назначил пенальти в ворота красно-черных, который реализовал Пауло Дибала.