Антидопинговое агентство Италии проведет расследование в отношении де Фрая

Антидопинговое агентство Италии заявило, что проведет расследование в отношении защитника "Лацио" Стефана де Фрая. Напомним, что в допинг-пробе игрока не обнаружено никаких запрещенных веществ, но ему надо дать объяснения по поводу процедуры допинг-контроля после матча 25-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:0), сыгранного 19 февраля.

26-летний голландец сдал две допинг-пробы: первую – в недостаточном объеме. В таком случае игрок должен был подписать два комплекта документов, но он подписал только один.

В нынешнем сезоне де Фрай провел за "Лацио" 33 матча во всех турнирах и забил четыре гола.