Андреа Белотти: "Шевченко - мой главный кумир"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти подчеркнул, что его впечатляет игра бывшего форварда "Милана" Андрея Шевченко. По словам 23-летнего итальянца, отличительной чертой украинского футболиста являлось умение забивать из любой позиции.

- Мои кумиры? Андрей Шевченко - мой главный кумир, - приводит Football Italia слова Белотти. - Он был чемпионом на поле и вне его. Ему с легкостью удавалось забивать с любой точки, это очень впечатляет.

Если говорить об игроках обороны, то это Кьеллини и Бонуччи. Они всегда очень внимательны.