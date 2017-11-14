Анчелотти – фаворит в борьбе за место главного тренера сборной Италии по версии букмекером

Сборная Италии, сыграв вничью со Швецией (0:0) в ответном стыковом матче, не отобралась на чемпионат мира-2018. Британское издание The Sun опубликовало список главных претендентов на место главного тренера команды Джан Пьеро Вентуры по версии букмекеров.

Главным кандидатом на этот пост считается Карло Анчелотти, который летом покинул "Баварию" и до сих пор не имеет работы. Шансы, что он возглавит сборную, букмекеры оценивают как 2/1.

Лучано Спаллетти, главный тренер миланского "Интера", называется вторым кандидатом с вероятностью 4/1. Следом идет Маурицио Сарри, возглавляющий "Наполи", – 6/1; Роберто Манчини из "Зенита" – 8/1; Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Антонио Конте из "Челси" – 10/1; Марко Джампаоло из "Сампдории" и Фабио Капелло, тренирующий "Цзянсу Сунин" – 12/1.

Ожидается, что решение о возможном увольнении Вентуры будет принято по итогам встречи тренера с главой итальянской федерации футбола Карло Тавеккио. Правда, сам тренер уже заявил, что не намерен добровольно подавать в отставку.

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