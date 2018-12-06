Аллегри назвал основных конкурентов "Ювентуса" в борьбе за чемпионство

Главный тренер "Ювентуса " Массимилиано Аллегри заявил, что основными конкурентами туринского клуба в борьбе за чемпионство являются "Интер" и "Наполи".

- "Ювентус" не убил интригу в чемпионате Италии, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Нам еще предстоит выиграть много матчей и пройти долгий путь. "Интер" и "Наполи" - наши основные конкуренты в борьбе за чемпионство на данный момент. Но мы будем спокойно продолжать наше путешествие дальше.

"Ювентус" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков после 14 туров. "Наполи" с 32 баллами располагается на второй строчке, "Интер" с 29 очками - на третьей.

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