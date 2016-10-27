Агент Кулибали: "Калиду будет жестко играть против Игуаина"

Бруно Сатин, агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали, заявил, что по ходу матча 11-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" его клиент будет жестко играть против нападающего туринцев Гонсало Игуаина. Минувшим летом аргентинец сменил "Наполи" на "Ювентус" за 90 миллионов евро. Данный трансфер вызвал негодование неаполитанских болельщиков, призвавших стереть из клубной истории Игуаина.

– Любому защитнику важно не допустить взятия своих ворот, но в играх против "Ювентуса" присутствует и историческое противостояние клубов, которое усиливает давление на поле, – сказал для Radio Gol Сатин. – Это будет жесткий матч, и я не думаю, что Калиду будет сосредоточен только на нейтрализации Игуаина. Все анонсируют этот матч как встречу "Наполи" с предателем, но на кону стоят важные очки.

Думаю, Кулибали ничего не позволит сделать Игуаину и будет играть против него жестко. Они хорошо знакомы друг с другом, поэтому это будет интересное противостояние.