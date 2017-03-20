Агент Инсинье: "Лоренцо устал ждать предложения "Наполи", а "Милан" и "Атлетико" готовы действовать"

Чиро Венерато, агент полузащитника "Наполи" Лоренцо Инсинье, отметил, что его клиент устал ждать нового предложения от действующего клуба. Венерато подчеркнул, что судьба хавбека решится в начале мая.

– Инсинье устал ждать "Наполи", – сказал для Rai Венерато. – Четыре клуба уже предложили Лоренцо контракт с зарплатой в 4,5 миллиона евро. Кроме того, у нас имеется предложение от международной компании в 2,5 миллиона. Инсинье готов отказаться от этих денег, лишь бы остаться в "Наполи". Единственное наше требование – зарплата в 4 миллиона евро в год. "Наполи" предложил 3,5 миллиона, которые будут включать комиссию для агентов в размере 5 процентов.

В мае судьба игрока будет решена. "Милан" и "Атлетико" готов действовать, "Ювентус" и "Рома" обдумывают. Посмотрим, кто победит.