Агент Хюсая: "Наполи" извлек уроки из ситуации с Игуаином"

Марио Джуффреди, агент защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, отметил, что клуб извлек уроки из перехода Гонсало Игуаина в "Ювентус". Аргентинец, напомним, перешел в туринский клуб за сумму отступных, указанных в контракте с "Наполи".

– "Наполи" замечательный клуб, который предложил Хюсаю достойный контракт, – цитирует TMW Джуффреди. – Мы довольны тем, как повело себя руководство "Наполи". Сумма отступных указана, но она действительна только для зарубежных клубов. "Наполи" извлек уроки из ситуации с Игуаином. У многих игроков "Наполи" теперь такого рода пункты об отступных в контрактах. Но Хюсай в любом случае перешел бы только за границу.