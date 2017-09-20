Ярмоленко помог "Боруссии" Д разгромить "Гамбург"

Матч 5-го тура чемпионата Германии между "Гамбургом" и дортмундской "Боруссией" завершился крупной победой гостей – 3:0. В составе "шмелей" 67 минут отыграл нападающий Андрей Ярмоленко, в эпизоде со вторым голом ассистировавший Пьер-Эмерику Обамеянгу.

В параллельной встрече "Фрайбург" сыграл вничью с "Ганновером" (1:1), "Герта" переиграла "Байер" (2:1), а "Хоффенхайм" вырвал победу у "Майнца" (3:2).

Чемпионат Германии

Бундеслига

5-й тур

"Гамбург" – "Боруссия Д" – 0:3 (0:1)

Голы: Кагава, 24 (0:1). Обамеянг, 63 (0:2). Пулишич, 79 (0:3).

"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи (Дуглас Сантос, 48), Салихович (Вальдшмидт, 70), Холтби, Юнг, Уоллас, Хан, Вуд (Яничич, 84).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Загаду (Брун Ларсен, 84), Кастро, Нури Шахин, Кагава (Дахуд, 66), Пулишич, Ярмоленко (Филипп, 67), Обамеянг.

Предупреждения: Пападопулос, 20. Сакаи, 31. Холтби, 76.

Судья: Цвайер.

20 сентября. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.

"Фрайбург" - "Ганновер" - 1:1 (0:0)

Голы: Харник, 65 (0:1). Петерсен, 83 (1:1).

Нереализованный пенальти: Нидерлехнер, 54 (мимо)

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер (Кат, 85), Линхарт, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Терраццино, Франц (Петерсен, 74), Хефлер, Хаберер (Кент, 74), Нидерлехнер.

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб, Острцолек, Антон, Хюбнер (Бебу, 46), Швеглер (Шмидебах, 62), Бакалорц, Клаус, Харник, Фюллкруг (Кенан Караман, 84).

Предупреждения: Швеглер, 56. Острцолек, 60. Клаус, 68. Сане, 79.

Судья: Штилер.

20 сентября. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.

"Герта" - "Байер" - 2:1 (2:0)

Голы: Леки, 16 (1:0). Калу, 24 (2:0). Брандт, 84 (2:1).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Шельбред, Дарида, Дуда (Лустенбергер, 68), Ибишевич (Эссвайн, 68), Калу (Г.Харагути, 87), Леки.

"Байер": Лено, С.Бендер, Венделл (Та, 46), Рецос, Л.Бендер (Бэйли, 70), Арангис, Беллараби (Мехмеди, 46), Кор, Брандт, Хаферц, Фолланд.

Предупреждения: Фолланд, 44. Рецос, 55.

Судья: Айтекин.

20 сентября. Берлин. Стадион Olympiastadion.

"Майнц" - "Хоффенхайм" - 2:3 (2:2)

Голы: Латца, 6 (1:0). Муто, 16 (2:0). Амири, 23 (2:1). Вагнер, 45+1 (2:2). Ут, 90+2 (2:3).

"Майнц": Адлер, Балогун (Максим, 90+3), Брозински, Донати, Белль, Латца, Озтунали (Де Бласис, 81), Гбамен, Сердар, Фишер (Хайро, 67), Муто.

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Пасслак (Демирбай, 46), Хюбнер, Полански (Крамарич, 55), Фогт, Нордтвейт, Рупп, Амири (Гайгер, 76), Вагнер, Ут.

Предупреждения: Фогт, 22. Латца, 27. Демирбай, 59. Де Бласис, 84. Гайгер, 84. Хайро, 85.

Судья: Грефе.

20 сентября. Майнц. Стадион Opel Arena.