СМИ: 72-летний Хайнкес в четвертый раз возглавил "Баварию"

Юпп Хайнкес стал новым главным тренером "Баварии", утверждает Deutsche Welle. 72-летний специалист будет руководить мюнхенцами до конца сезона. Напомним, что сезон "Бавария" начала под руководством Карло Анчелотти, который был уволен в конце сентября после поражения в Лиге чемпионов от "ПСЖ" (0:3). В роли исполняющего обязанности главного тренера один матч (2:2 против "Герты") мюнхенцами руководил Вилли Саньоль.

Хайнкес уже в четвертый раз возглавляет "Баварию". Ранее он руководил ей с 1987 по 1991 год, в 2009 году (в качестве исполняющего обязанности), а также с 2011 по 2013 год. В заключительный сезон он выиграл с мюнхенцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов. После этого он ушел из клуба и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. Ранее сам Хайнкес говорил, что сезон-2012/13 станет для него последним в карьере.