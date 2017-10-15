Петер Бос: "Лейпциг" победил нас по делу"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос считает справедливым поражение от "Лейпцига" (2:3) в матче 8-го тура бундеслиги. Это первый проигрыш дортмундцев в сезоне.

– Когда соперник оказывал на нас давление, мы испытывали трудности, – цитирует AFP Боса. – Но у нас появлялись возможности для контратак, что мы не использовали. В защите сыграли плохо – с тремя пропущенными мячами тяжело победить. Во втором тайме мы сыграли в три защитника, чтобы изменить ситуацию. Но вскоре оказались в меньшинстве. Команда билась, создавала моменты, но ничего не сработало. Я вынужден признать, что "Лейпциг" победил по делу.