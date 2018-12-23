Нико Ковач: "В последних матчах "Бавария" играла очень хорошо"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Айнтрахтом" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:0) отметил, что его команде удалось сделать задуманное. Он также добавил, что мюнхенцы показали хорошую игру несмотря на то, что в начале встречи допустили несколько ошибок.

- За исключением первых 20 минут это была очень хорошая игра в исполнении нашей команды, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - В начале нам было сложно справляться с контратаками соперника, мы допустили несколько ошибок. Затем нам удалось сделать то, что мы хотели. Мы быстро перепасовывались, и сопернику было сложно нас прессинговать. В последних матчах мы играли очень хорошо. Это то, что отличает "Баварию".

"Бавария" набрала 36 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с 27 баллами располагается на 5-й строчке.

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