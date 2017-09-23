Карло Анчелотти: "В Париже надо сыграть по-другому"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 6-го тура чемпионат Германии с "Вольфсбургом"​ (2:2) остался недоволен игрой команды. По словам наставника, против "ПСЖ" в Лиге чемпионов так играть нельзя.

– Мы сыграли не так, как хотели. Мы играли медленно, не интенсивно, недостаточно компактно, – цитирует Анчелотти официальный сайт "Баварии". – Игра не была под нашем контролем, как это происходит обычно. Поэтому все так и обернулось. Мы могли перевернуть ход событий. Свен допустил ошибку. Однако результат получился таким, потому что как команды мы играли не очень хорошо. В Париже надо сыграть по-другому.