Глава немецкого футбола объявил отмену коллективного наказания для фанатов

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель заявил о готовности провести переговоры с группировками активных болельщиков. Он сообщил о намерении отменить коллективные санкции, призвав ультрас к диалогу.

- DFB рекомендует контрольному комитету воздержаться от применения дальнейших санкций, пока не последует иное уведомление, - цитирует spox.com Гринделя. - Это оказывает непосредственное влияние на болельщиков, чье участие в беспорядках не было доказано. Мы стремимся к диалогу и понимаем серьезность этого вопроса. Мы готовы к обсуждению.