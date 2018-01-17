Филипп Лам: "Для продолжения карьеры мне надо было находиться на должном уровне"

Экс-защитник "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам отметил, что завершил карьеру летом 2017 года, потому что не чувствовал себя на сто процентов готовым к игре. Также он добавил, что хочет проводить как можно больше времени с семьей.

– После того как я завершил карьеру, мне часто задают вопрос о причинах моего решения, – цитирует Bild Лама. – Многие мои знакомые не могли понять такой шаг. Для меня как для капитана команды было очень важно работать на каждой тренировке и в каждой игре с максимальной отдачей, находиться на должном уровне. И я понимал, что по окончании сезона нужно будет уйти. Мне помогло принять решение и то, что я четко представляю себе свое будущее. Кроме того, после рождения дочери я хотел уделять больше времени семье. И это стало еще одним важным фактором.

Напомним, в декабре Лам был признан шестым почетным капитаном национальной команды в истории. Ранее такое звание получили Фриц Вальтер, Уве Зеелер, Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус и Юрген Клинсман.