"Бавария" подтвердила переход Горецки

"Бавария" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником "Шальке" Леоном Горецкой. Ранее переход анонсировал спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Кристиан Хайдль.

До конца сезона-2017/18 хавбек будет выступать в "Шальке", после чего перейдет в "Баварию" на правах свободного агента. Контракт 22-летнего игрока с "Баварией" будет рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Горецка выступал за "Шальке" с 2013 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 12 матчах на клубном уровне, забив 4 мяча и получив 1 желтую карточку. На Кубке конфедераций-2017 он в составе сборной Германии стал победителем турнира, забив в 4 играх 3 гола.