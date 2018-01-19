Горецка подписал контракт с "Баварией"

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдль сообщил, что полузащитник команды Леон Горецка покинет команду после завершения сезона-2017/18. Новым клубом хавбека будет "Бавария".

- На этой неделе Леон Горецка сообщил нам, что хотел бы покинуть клуб и перейти в "Баварию", - приводит официальный Твиттер "Шальке" слова Хайдля. - Нам очень жаль слышать это. Вчера Карл-Хайнц Румменигге (председатель правления "Баварии". - Прим. "СЭ") сказал, что Леон прошел медобследование. Мы теряем очень хорошего игрока.

Он подписал контракт с "Баварией", который начнет действовать 1 июля 2018 года. Мы сделали все, что могли, чтобы сохранить его. Эта ситуация не стала сюрпризом. Мы были к ней готовы.

Напомним, Горецка выступал за "Шальке" с 2013 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 12 матчах на клубном уровне, забив 4 мяча и получив 1 желтую карточку. На Кубке конфедераций-2017 он в составе сборной Германии стал победителем турнира, забив в 4 играх 3 гола.