Первый канал покажет матч Россия - Бразилия

Первый канал в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными России и Бразилии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Игра пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". Трансляция начнется в 18:50.

Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на матчи с Бразилией и Францией (27 марта в Санкт-Петербурге).

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