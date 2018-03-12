21:15 | Футбол — Товарищеские матчи

Первый канал покажет матч Россия - Бразилия

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Первый канал в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными России и Бразилии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Игра пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". Трансляция начнется в 18:50.

Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на матчи с Бразилией и Францией (27 марта в Санкт-Петербурге).

Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России // 
Станислав Черчесов: "Вызвал Габулова, потому что он наш" // 
Лови момент. Почему Черышев снова в сборной России

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5023996

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Edmundo.Baldivieso

Лучше бы дебаты показывали. Там побеждает всегда главный фаворит, хоть он и никогда не участвует. А тут непатриотично как-то окажется...

22:02

баламошка

shpasic ещё бы потом показать, как зрители два часа выходят со стадиона)///////////Шпаська, поговаривают, (даже в Северной Корее) что с Распилки вообще обратно домой не все возвращаются.

21:57

shpasic

ещё бы потом показать, как зрители два часа выходят со стадиона)

21:47

баламошка

Решили позор на всю страну показать) Жалко, что уже после выборов, а то бы народ прозрел)

21:42

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