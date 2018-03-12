Первый канал покажет матч Россия - Бразилия

Первый канал в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными России и Бразилии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Игра пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". Трансляция начнется в 18:50.
Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на матчи с Бразилией и Францией (27 марта в Санкт-Петербурге).
Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России //
Станислав Черчесов: "Вызвал Габулова, потому что он наш" //
Лови момент. Почему Черышев снова в сборной России
Edmundo.Baldivieso
Лучше бы дебаты показывали. Там побеждает всегда главный фаворит, хоть он и никогда не участвует. А тут непатриотично как-то окажется...
22:02
баламошка
shpasic ещё бы потом показать, как зрители два часа выходят со стадиона)///////////Шпаська, поговаривают, (даже в Северной Корее) что с Распилки вообще обратно домой не все возвращаются.
21:57
shpasic
ещё бы потом показать, как зрители два часа выходят со стадиона)
21:47
баламошка
Решили позор на всю страну показать) Жалко, что уже после выборов, а то бы народ прозрел)
21:42