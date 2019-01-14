Олег Кононов: "Да, я не спартаковец, но с детства болею за "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подчеркнул, что встречался с бывшим рулевым команды Олегом Романцевым, поскольку ему близок стиль игры романцевских команд.

- Встреча с Романцевым - это не декорация. Я никогда ни под кого не подстраивался, - сказал Кононов в интервью Илье Казакову для YouTube-канала "Foot'больные люди". - У меня есть собственное мировоззрение. Не смотрю, кто и как будет реагировать.

Тот стиль игры, который я выбрал, подходит под ту игру, которая была при Олеге Ивановиче. Возможно, потому меня и пригласили сюда.

Да, я не спартаковец, но я с детства болел за "Спартак". Мне нравился тот футбол, который был при Бескове. История "Спартака" очень символична лично для меня.

Понятно, что Олег Иванович - это величина, который доказал все игрой команды и результатами. Многие его воспитанники сейчас тренируют команды премьер-лиги. Это большое достижение.