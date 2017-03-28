Македония разгромила Белоруссию

Сборная Македонии в товарищеском матче разгромила сборную Белоруссии - 3:0. Дублем в этой встрече отметился нападающий Горан Пандев.

В параллельной игре сборная Боснии и Герцеговины нанесла поражение сборной Албании - 2:1.

Товарищеские матчи

Македония - Белоруссия - 3:0 (1:0)

Голы: Спировски, 40 (1:0). Пандев, 61 (2:0). Пандев, 69 (3:0).

Македония: Димитриевски, Шиков, Мойсов, Ристовски, Ристевски, Алиоски (Ибраими, 82), Спировски (Тошевски, 77), Степанович (Чурлинов, 82), Пандев (Трайчевски, 71), Трайковски (Тричковски, 56), Несторовски (Эюпи, 77).

Белоруссия: Гутор, Сиваков, Политевич (Скавыш, 46), Поляков, Кисляк (Риос, 75), Стасевич, Драгун, Володько, Кендыш (Брессан, 71), Родионов (Сигневич, 59), Савицкий (Гордейчук, 58).

Предупреждение: Кисляк, 8.

Судья: Раданович (Черногория).

28 марта. Скопье. National Arena Filip II.

Албания - Босния и Герцеговина - 1:2 (0:2)

Голы: Джеко, 7 - с пенальти (0:1). Лулич, 42 (0:2). Балай, 68 (1:2).

Албания: Стракоша, Хюсай, Алийи, Весели, Алла (Айети, 46), Хика (Латифи, 71), Мемушай (Роши, 59), Баша, Кукели, Лулаку (Чикалеши, 79), Балай.

Босния и Герцеговина: Бегович, Зуканович, Враньеш (Стеванович, 40), Думич, Шуньич, Лулич (Вранчич, 72), Яяло (Дульевич, 72), Прцич (Цимирот, 46), Крунич, Джеко (Байич, 59), Кодро.

Предупреждение: Айети, 73.

28 марта. Эльбасан. Elbasan (Ruzhdi Bizhuta).