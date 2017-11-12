5 голов сборной Испании в ворота Коста-Рики. Видео

Сборная Испании в товарищеском матче обыграла Коста-Рику на своем поле - 5:0. Дубль в этой встрече сделал Давид Сильва. Еще по голу забили Жорди Альба, Альваро Мората и Андрес Иньеста.
Сделующуий матч испанцы проведут против сборной России. Игра состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург".
6' - Alba– Goal (@goal) 11 ноября 2017 г.
23' - Morata
51' - Silva
55' - Silva
73' - Iniesta
Spain were in the mood for goals against Costa Rica! 🇪🇸 pic.twitter.com/4G2UMSo3hC
- Сборная Испании (Футбол)
- Андрес Иньеста
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Давид Сильва
- Жорди Альба
- Альваро Мората