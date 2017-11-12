02:35 | Футбол — Товарищеские матчи

5 голов сборной Испании в ворота Коста-Рики. Видео


Сборная Испании в товарищеском матче обыграла Коста-Рику на своем поле - 5:0. Дубль в этой встрече сделал Давид Сильва. Еще по голу забили Жорди Альба, Альваро Мората и Андрес Иньеста

Сделующуий матч испанцы проведут против сборной России. Игра состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". 

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