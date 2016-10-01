13:32 | ФУТБОЛ — Франция

Жереми Матье: "Нет мотивации продолжать выступать за сборную Франции"

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Защитник "Барселоны" Жереми Матье сделал заявление по поводу своего решения завершить карьеру в сборной Франции. 32-летний француз признался, что потерял мотивацию.

- У меня нет мотивации продолжать выступать за сборную Франции, - цитирует L'Equipe Матье. - Хочу посвятить себя "Барселоне". В 2018 году, когда будет чемпионат мира, мне уже будет 35 лет, поэтому хочу освободить место в сборной для молодых игроков. У меня нет никаких сожалений, что из-за травмы пропустил домашний Euro-2016. Это было не мое решение, конечно, но есть и худшие вещи в жизни.

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