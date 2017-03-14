Жан-Мишель Олас: "Депай сделал то, что не получилось у Пеле"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил восхищение голом полузащитника Мемфиса Депая в ворота "Тулузы" в 29-м туре чемпионата Франции (4:0). Голландский вингер поразил ворота соперника с 46 метров, став автором самого дальнего гола за последние 4 года.
"Депай сделал то, что пытался сделать Пеле, но у него не получилось. Не помню когда", - цитирует GFFN Оласа.
#Replay🎥 BUUUUUUUUUUUUUUUT DE #MEMPHIS DU MILIEU DE TERRAIN pic.twitter.com/9P99Vzw3dh– Inside Gones (@InsideGones) 12 марта 2017 г.
SeverskSoyer
Эм. При всём уважении, но так много кто забивал. Даже в роспильской лиге
16:29