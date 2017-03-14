Жан-Мишель Олас: "Депай сделал то, что не получилось у Пеле"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил восхищение голом полузащитника Мемфиса Депая в ворота "Тулузы" в 29-м туре чемпионата Франции (4:0). Голландский вингер поразил ворота соперника с 46 метров, став автором самого дальнего гола за последние 4 года.

"Депай сделал то, что пытался сделать Пеле, но у него не получилось. Не помню когда", - цитирует GFFN Оласа.