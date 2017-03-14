16:17 | ФУТБОЛ — Франция

Жан-Мишель Олас: "Депай сделал то, что не получилось у Пеле"

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Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил восхищение голом полузащитника Мемфиса Депая в ворота "Тулузы" в 29-м туре чемпионата Франции (4:0). Голландский вингер поразил ворота соперника с 46 метров, став автором самого дальнего гола за последние 4 года.

"Депай сделал то, что пытался сделать Пеле, но у него не получилось. Не помню когда", - цитирует GFFN Оласа.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SeverskSoyer

Эм. При всём уважении, но так много кто забивал. Даже в роспильской лиге

16:29

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