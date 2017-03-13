Депай забил самый дальний гол за последние 4 года в лиге 1

Полузащитник "Лиона" Мемфис Депай поразил ворота "Тулузы" во вчерашнем матче 29-го тура чемпионата Франции (4:0) с 42 метров. Как сообщает Opta, этот гол забит с самой дальней дистанции за последние 4 года в лиге 1. В апреле 2013 года нападающий "Эвиана" Сабер Халифа поразил ворота "Ниццы" с 57 метров.

Стоит отметить, что гол Мемфиса Депая вошел в пятерку лучших голов по итогам 29-го тура чемпионата Франции.