18:18 | ФУТБОЛ — Франция

Юлиан Дракслер: "Знал, что мне подойдет стиль игры "ПСЖ"

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Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер доволен тем, как проходят его первые недели в французской команде. По словам немца, он уже адаптировался в ней.

– "ПСЖ" играет в тот футбол, который мне нравится, – цитирует ESPN Дракслера. – Я знал, что мне подойдет стиль этой команды. После переезда в Париж я снова смог спокойно дышать после тяжелых шести месяцев в "Вольфсбурге". Мне всегда нравилась французская культура. Я пытался учить язык еще в "Вольфсбурге", слушая Данте и Гилавоги. Мне нравится французская музыка, нравится Париж как город. Было легко адаптироваться в "ПСЖ". Пришло время завоевать новые трофеи. Лига чемпионов, конечно, главная цель.

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Материалы REN-TV

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