Юлиан Дракслер: "Счастлив, что смог сыграть 90 минут"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер после победы над "Сент-Этьеном" в матче 5-го тура чемпионата Франции (4:0) отметил, что рад провести 90 минут на поле. Впервые в сезоне немец отыграл всю встречу.

- У меня было тяжелое начало сезона из-за травмы, - цитирует пресс-служба клуба Дракслера. - Я смог сыграть 90 минут сегодня, поэтому я очень счастлив. Я также сумел забить, отдал все силы, чтобы забить этот гол. Для меня важно быть универсальным. Я знаю свою роль в команде, у меня много амбиций, поэтому хочу играть как можно больше.