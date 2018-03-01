Врач: "Восстановление Неймара составит от 2,5 до 3 месяцев"

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар заявил, что восстановление нападающего "ПСЖ" Неймара после операции составит от 2,5 до 3 месяцев. Таким образом, игрок сможет поправиться к чемпионату мира–2018.
– Период восстановления игрока составит от двух с половиной до трех месяцев, – приводит слова Ласмара Sky Sports.
По словам пресс-атташе сборной Бразилии Винисиуса Родригеса, Неймар будет прооперирован в Белу-Оризонти в субботу.
Неймар получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У игрока была диагностирована трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.
В текущем сезоне самый дорогой футболист мира провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.
SirRedDevil
нормуль, минус петух
01:19
Zangezi
Довыделывался фраер.
20:03 1 марта
wako28
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:19 1 марта
kauperwood37
хаха, столько денег коту под хвост
18:51 1 марта
shpasic
баламошка, коммент Сани уже потёрли!
17:16 1 марта
wako25
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
16:58 1 марта
shpasic
баламошка, не, Дзюба уже отрезанный ломоть. ЗМ получит Пашка Погребняк!
16:56 1 марта
баламошка
Доигрался симулянт. Теперь Золотой мяч Дзюбе вручат.
16:44 1 марта