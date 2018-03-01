16:24 1 марта | Футбол — Франция

Врач: "Восстановление Неймара составит от 2,5 до 3 месяцев"

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Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар заявил, что восстановление нападающего "ПСЖ" Неймара после операции составит от 2,5 до 3 месяцев. Таким образом, игрок сможет поправиться к чемпионату мира–2018.

– Период восстановления игрока составит от двух с половиной до трех месяцев, – приводит слова Ласмара Sky Sports.

По словам пресс-атташе сборной Бразилии Винисиуса Родригеса, Неймар будет прооперирован в Белу-Оризонти в субботу.

Неймар получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У игрока была диагностирована трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

В текущем сезоне самый дорогой футболист мира провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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SirRedDevil

нормуль, минус петух

01:19

Zangezi

Довыделывался фраер.

20:03 1 марта

wako28

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:19 1 марта

kauperwood37

хаха, столько денег коту под хвост

18:51 1 марта

shpasic

баламошка, коммент Сани уже потёрли!

17:16 1 марта

wako25

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

16:58 1 марта

shpasic

баламошка, не, Дзюба уже отрезанный ломоть. ЗМ получит Пашка Погребняк!

16:56 1 марта

баламошка

Доигрался симулянт. Теперь Золотой мяч Дзюбе вручат.

16:44 1 марта

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