Врач: "Восстановление Неймара составит от 2,5 до 3 месяцев"

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар заявил, что восстановление нападающего "ПСЖ" Неймара после операции составит от 2,5 до 3 месяцев. Таким образом, игрок сможет поправиться к чемпионату мира–2018.

– Период восстановления игрока составит от двух с половиной до трех месяцев, – приводит слова Ласмара Sky Sports.

По словам пресс-атташе сборной Бразилии Винисиуса Родригеса, Неймар будет прооперирован в Белу-Оризонти в субботу.

Неймар получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У игрока была диагностирована трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.

В текущем сезоне самый дорогой футболист мира провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.