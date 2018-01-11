Весли Снайдер: "Ницца" имеет все, чтобы стать отличным клубом"

Полузащитник Весли Снайдер, сменивший "Ниццу" на "Аль-Гарафу", поблагодарил фанатов французской команды за теплый прием. Также голландец сожалеет, что не смог показать весь свой потенциал.

- Эти несколько месяцев, проведенных в "Ницце", не имели ожидаемого успеха в спортивном плане, - цитирует пресс-служба клуба Снайдера. - Но я хочу, чтобы вы знали, что я сделал все возможное, несмотря на травмы, и я никогда не забуду теплый прием, который мне дали фанаты, когда я приехал. За эти четыре месяца я понял, что "Ницца" имеет все, чтобы стать отличным клубом.