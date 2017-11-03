Васильев признан лучшим генеральным директором европейского футбола 2017 года

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признан лучшим генеральным директором европейского футбола по версии Football Business Awards в 2017 году, информирует сайт премии. В прошлом сезоне монегаски стали чемпионами Франции, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Васильев опередил Эдвина ван дер Сара из "Аякса", Умберто Гандини из "Ромы", Карла-Хайнца Румменигге из "Баварии" и Флорентино Переса из "Реала".

Во время летнего трансферного окна нападающий Кильян Мбаппе перешел в "ПСЖ" на правах аренды с последующим правом выкупа за 180 миллионов евро. Кроме того, в "Манчестер Сити" были проданы защитник Бенжамен Менди и полузащитник Бернарду Силва, а "Челси" приобрел полузащитника Темуе Бакайоко.